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Пандемия коронавируса нового типа

В Сбербанке заявили о росте случаев мошенничества с начала пандемии на 30%

Мошенники часто предлагают бесплатную доставку еды, маски, а также выплаты и компенсации из-за режима самоизоляции

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сбербанк фиксирует с начала вспышки коронавируса в России рост случаев мошенничества, особенно телефонного, как минимум на 30%. Об этом сообщил в пятницу заместитель председателя правления кредитной организации Станислав Кузнецов в интервью радио "Эхо Москвы".

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"К сожалению, тема кибермошенничества сегодня в условиях борьбы с коронавирусом становится актуальной. Мы вынуждены констатировать, что количество случаев мошенничества выросло за последние, может быть, месяца полтора, и рост такого мошенничества, особенно телефонного мошенничества, мы оцениваем уже плюс 30% как минимум", - сказал он.

По его словам, мошенники часто предлагают бесплатную доставку еды, маски, а также выплаты и компенсации из-за режима самоизоляции.

Кузнецов подчеркнул, что в Сбербанке внимательно следят за ситуацией и стараются предотвратить преступления. "Примерно 97% всех попыток, которые делают эти телефонные мошенники, мы обнаруживаем и их не допускаем", - уточнил он.

Ранее власти Москвы предупредили горожан о новых способах мошенничества в период распространения коронавируса. Так, речь идет о рассылке СМС с требованием оплатить штраф за нарушение карантина или режима самоизоляции, а также распространении недостоверной информации о выплатах в связи с пандемией.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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