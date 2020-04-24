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Губернатор Нижегородской области предложил субсидировать затраты МСП на покупку транспорта

Глеб Никитин отметил, что в регионе продажи легкого коммерческого транспорта составляют примерно 1400 машин в год, в результате кризиса, вызванного пандемией, около 300-350 не будут приобретены ни по одной из действующих программ поддержки

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил запустить программу субсидирования затрат малых и средних предприятий на покупку легких коммерческих автомобилей. Об этом Никитин сообщил в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по вопросам развития автомобильной промышленности.

"Именно малый и средний бизнес является одним из основных потребителей легкого коммерческого транспорта, это наиболее локализованный транспорт и в наибольшей степени отличающий именно отечественного производителя. Мне бы хотелось предложить поддерживать не только государственные закупки, <…> но и рассмотреть вопрос субсидирования малого и среднего предпринимательства на закупку легкого коммерческого транспорта", - отметил Никитин. По его мнению, механизмы лизинга в условиях кризиса не будут востребованы в достаточной степени.

Никитин сообщил, что в Нижегородской области продажи легкого коммерческого транспорта составляют примерно 1400 машин в год, в результате кризиса, вызванного пандемией, около 300-350 не будут приобретены ни по одной из действующих программ поддержки. "Одна машина стоит 1 млн рублей, соответственно, 350 млн рублей - это закупки на один регион. На всю страну это примерно 7 тыс. машин, или 7 млрд рублей - это 30% всего объема производства. Это будет решением проблем автопрома в этом сегменте и значимая поддержка для малого и среднего предпринимательства", - добавил губернатор Нижегородской области.

По его мнению, еще одной значимой мерой поддержки может стать закупка общественного транспорта у производителей. По предварительным оценкам, в Нижегородской области требует замены чуть менее трети подвижного состава, на это необходимо около 2-3 млрд рублей. Никитин предложил расширить программу по закупке общественного транспорта в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" и детально проработать выдвинутые им предложения.

"[Главное], чтобы все эти меры работали, как следует", - ответил на его предложения президент России Владимир Путин.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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