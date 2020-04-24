Правкомиссия одобрила включение еще 662 компаний в перечень системообразующих

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Правкомиссия по повышению устойчивости развития российской экономики одобрила включение в перечень системообразующих предприятий еще 662 компании, теперь их более 1,1 тыс., говорится в сообщении на официальном сайте Минэкономразвития.

"Правкомиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера России Андрея Белоусова одобрила включение 662 компаний в отраслевые списки системообразующих предприятий. Таким образом, с учетом ранее утвержденных организаций и с учетом решений, принятых на сегодняшнем заседании правкомиссии, перечень системообразующих предприятий на текущий момент включает более 1,1 тыс. организаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что список отраслей с индивидуальными критериями отбора расширился. "В перечень отраслей вошли в том числе мебельная промышленность, физкультурно-оздоровительные организации, производство кинофильмов, анимационных фильмов, услуги кинопроизводства (киностудии), кинопрокат", - добавляют в министерстве.