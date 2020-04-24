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ЦБ ожидает дефицита бюджета по итогам 2020 года в пределах 6% ВВП

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, проводимая в стране осторожная взвешенная макроэкономическая политика позволила накопить резервы, которые позволят поддержать социальные расходы бюджета

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года может составить около 6% ВВП, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

"Безусловно, нынешняя ситуация отразится на бюджете, - сказала она. - Это приведет к увеличению дефицита бюджета. Может быть, около 6% [ВВП]".

По словам Набиуллиной, проводимая в России осторожная взвешенная макроэкономическая политика позволила накопить резервы, такие как, например, Фонд национального благосостояния, которые позволят поддержать социальные расходы бюджета в условиях такого падения доходов.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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