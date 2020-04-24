Польская PGNiG обвинила "Газпром" в невыполнении вердикта суда в Стокгольме о цене на газ

ВАРШАВА, 24 апреля. /ТАСС/. Польский энергетический концерн PGNiG обвинил "Газпром" в несоблюдении контракта на поставки в республику российского газа (Ямальского контракта) и невыполнении вердикта суда в Стокгольме. С таким заявлением выступил в пятницу на брифинге глава компании Еже Квечиньский.

"PGNiG хочет сообщить, что наш партнер "Газпром" не придерживается положений Ямальского договора и не выполняет вердикт арбитражного суда в Стокгольме, который установил новую формулу формирования цены на приобретаемый нами газ. Это выражается в том, что текущие счета, которые мы получаем от нашего российского партнера, рассчитаны по старой ценовой формуле. Мы информируем об этом рынок, потому что считаем, что это проявление использования доминирующей позиции "Газпрома на рынке", - указал он, подчеркнув, что польская сторона выполняет все свои обязательства.

В конце марта РGNIG заявил о выигранном арбитражном разбирательстве с "Газпромом" по ценам на газ. По данным компании, сумма компенсации составит 1,5 млрд долларов. "Газпром экспорт" заявил, что изучает решение суда и считает, что пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно.

Согласно окончательному решению, как сообщает польская компания, арбитражный суд изменил формулу цены на покупку газа, поставляемого "Газпромом" по Ямальскому контракту, сделав ее более близкой к рыночной. Новая цена контракта, установленная арбитражным трибуналом, касается поставок газа с 1 ноября 2014 года, то есть с даты, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены.