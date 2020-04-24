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ВЭБ.РФ рассматривает проекты по обращению с отходами на более 200 млрд рублей

Предполагаемый объем участия государственной корпорации составляет около 80 млрд рублей

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Более 200 млрд рублей составляет стоимость проектов по обращению с отходами, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в ВЭБ.РФ. Об этом сообщил в пятницу советник генерального директора "ИнфраВЭБ" (входит в ВЭБ.РФ) Рубен Аганбегян в ходе запуска комплекса по переработке отходов "РТ-Инвест" в Подмосковье.

"На рассмотрении в ВЭБ.РФ находятся проекты в сфере обращения с отходами общей стоимостью 200 млрд рублей, в том числе по сортировке и переработке. Предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ составляет порядка 80 млрд рублей. Для финансирования проектов ВЭБ.РФ готов привлечь инвестиции коммерческих банков, финансовых институтов и частных инвесторов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, а также путем выпуска "зеленых" облигаций", - сказал Аганбегян.

Он также напомнил, что синдикат банков с ВЭБ.РФ уже финансирует строительство четырех заводов по энергетической утилизации отходов в Подмосковье. На рассмотрении в ВЭБ находится проект по созданию подобного завода в Татарстане с долей участия института развития в 10 млрд рублей.

"ВЭБ.РФ как институт развития готов участвовать в реализации комплексной программы по строительству заводов по переработке ТКО в энергию в регионах. Строительство заводов в Подмосковье и Казани - пилоты, которые дадут пуск целому ряду таких проектов", - отметил Аганбегян, который является куратором проекта "Энергия из отходов" в ВЭБ.РФ.

Четыре завода в Московской области будут перерабатывать 2,8 млн тонн отходов в год с получением 280 МВт электрической мощности, завод под Казанью - 550 тыс. тонн отходов (55 МВт). Общий объем инвестиций оценивается примерно в 150 млрд рублей, в том числе инвестиций в Татарстане в 28 млрд рублей. Структуры "РТ-Инвеста" (контролируются "Ростехом") ООО "АГК-1" и ООО "АГК-2" в 2017 году были объявлены победителями конкурсов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов в Московской области (АГК-1) и Татарстане (АГК-2). Партнером проекта является японско-швейцарская Hitachi Zosen Inova.

Первые два завода в Подмосковье должны заработать в 2021 году, еще два - в 2022 году. Завод в Татарстане должен заработать не позднее 2022 года. В Подмосковье заводы расположатся в Воскресенском и Солнечногорском районах, а также в Наро-Фоминском и Богородском городских округах.

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