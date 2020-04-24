Минприроды ожидает уменьшения прироста запасов полезных ископаемых в 2020 году

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Минприроды РФ прогнозирует, что из-за снижения цен на нефть объем геологоразведочных работ, проводимых за счет недропользователей, в 2020 году будет меньше, чем в 2019 году, и это приведет к уменьшению прироста запасов полезных ископаемых в текущем году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды.

"Сейчас можно предположить, что объем геологоразведочных работ, проводимых за счет недропользователей, в текущем году будет меньше, чем в 2019 году Соответственно, ожидается уменьшение прироста запасов полезных ископаемых. Однако в настоящее время любые точные прогнозы делать преждевременно", - отметили в министерстве.

При этом в Минприроды считают, что это не коснется наиболее важных проектов компаний. "Отметим, при снижении цен на нефть компании в первую очередь отказываются от проведения геологоразведочных работ. И на данный момент мы с уверенностью можем сказать лишь, что будут выполняться работы, которые необходимо завершить", - пояснили в пресс-службе.

Федеральные средства на геологоразведочные работы будут выделены в соответствии с бюджетом, по ним в установленном порядке будут проведены открытые конкурсы на проведение соответствующих региональных работ, подчеркнули в Минприроды.

По предварительным данным Роснедр, прирост геологических запасов нефти и конденсата в России в 2019 году по всем категориям составил почти 2 млрд тонн, по газу - 1,4 трлн куб. метров. При этом Роснедра ожидают рост объемов финансирования геологоразведочных работ со стороны компаний в 2020 году до 315 млрд рублей против 300 млрд в 2019 году.