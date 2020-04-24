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Пандемия коронавируса нового типа

В Дагестане предложили включить предприятия по обращению с ТКО в список системообразующих

Ранее сообщалось, что региональные операторы в 20 регионов из-за неплатежей могут прекратить работу

МАХАЧКАЛА, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Дагестана предложили включить региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в перечень системообразующих предприятий региона, а также обратилось к федеральным властям с просьбой рассмотреть возможность отнесения их к отраслям российской экономики, наиболее пострадавшим от ограничений в связи с пандемией коронавируса, сообщил ТАСС в пятницу первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Дагестана Заур Римиханов.

В середине апреля Российский экологический оператор (РЭО) назвал 20 регионов, в которых в ближайшее время из-за неплатежей могут прекратить работу региональные операторы. В перечень вошли пять из семи северокавказских регионов, в том числе Дагестан.

"Главой Республики Дагестан направлено в адрес председателя правительства РФ [Михаила] Мишустина письмо с просьбой рассмотреть возможность включения организаций, осуществляющих деятельность в сфере обращения отходами в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, направлено письмо в Минэкономики РД с предложением о включении их перечень системообразующих предприятий республики", - сказал Римиханов.

Также, по его словам, власти Дагестана обратились в правительство РФ с просьбой рассмотреть возможность предоставления бюджету республики средств из Резервного фонда РФ на компенсацию региональным операторам выпадающих доходов. Как отметил Римиханов, ситуация в сфере обращения с ТКО в республике резко ухудшилась в условиях ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

"Наблюдается резкий рост дебиторской задолженности населения и юридических лиц, снижение уровня оплаты услуг в связи с введенным режимом полной самоизоляции граждан, закрытием организаций, принимающих платежи за оказание услуг по обращению с ТКО. Для избежания возможного банкротства региональные операторы обратились в ПАО "Сбербанк" с заявкой на получения беспроцентного кредита на выплату заработной платы работникам, однако указанные заявки были отклонены, так как кредит доступен только организациям, включенным в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции", - пояснил собеседник ТАСС.

Он также отметил, что региональные операторы в Дагестане продолжают обеспечивать бесперебойную работу по вывозу ТКО, при этом принимая необходимые меры по защите от коронавирусной инфекции. "В работы в сфере обращения с ТКО вовлечены более 800 человек, непрерывно работает техника, осуществляющая транспортировку отходов", - сказал Римиханов, добавив, что ряд сотрудников региональных операторов в республике находится под угрозой увольнения, их список направлен в Министерство труда и социального развития республики.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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