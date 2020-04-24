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Пандемия коронавируса нового типа

Исаев считает "расшатыванием ситуации" призывы потратить весь ФНБ из-за пандемии

По словам первого замглавы фракции "Единая Россия", некоторые политические силы используют естественное недовольство граждан, которые вынуждены находиться на самоизоляции и у которых падают доходы, для "борьбы против нашей страны"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев выступил против идеи израсходовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в полном объеме на выплаты для преодоления последствий пандемии, связав такие предложения с желанием "расшатать ситуацию" в стране.

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"Оказывая необходимое давление и на власть, и на работодателей, чтобы защитить интересы трудящихся, мы должны одновременно давать отпор тем, кто пытается использовать нынешние трудности для расшатывания внутриполитической ситуации в России", - заявил Исаев на всероссийском интернет-совещании профсоюзов, его слова в пятницу приводит пресс-служба фракции.

По словам депутата, некоторые политические силы используют естественное недовольство граждан, которые вынуждены находиться на самоизоляции и у которыхэхъж0ъ,3 падают доходы, для "борьбы против нашей страны". "Речь идет именно о предложениях в ближайшие месяцы фактически потратить весь ФНБ - такие предложения звучат от разного рода политиков. Есть политики, которые предлагают потратить 10 трлн рублей, это почти полностью объем ФНБ", - пояснил Исаев ТАСС, не назвав фамилий.

По его словам, такие действия приведут к тому, что кризис растянется "не на недели и не на месяцы, а на несколько лет". Так, отмечает Исаев, если Россия за несколько месяцев в полном объеме израсходует свои резервы, то затем стране придется обращаться за кредитом к Международному валютному фонду. "По опыту 90-х годов мы знаем, что это такое. Это значит, что России будут выдвинуты экономические, социальные и политические условия", - сказал Исаев, подчеркнув, что допустить таких последствий "безусловно, нельзя".

По данным Минфина РФ, объем Фонда национального благосостояния в марте 2020 г. вырос на 4,6 трлн рублей и на 1 апреля превысил 12,85 трлн рублей. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин в 2020 году потратит на поддержку российской экономики около 2 трлн рублей из ФНБ. По словам министра, объем средств, направленный на сдерживание распространения коронавируса и сглаживание последствий пандемии для экономики, составит около 2,8% ВВП, а общий объем фискальной поддержки населения, отдельных отраслей и сфер деятельности российской экономики оценивается более чем в 6,5% ВВП.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияИсаев, Андрей КонстантиновичПандемия коронавируса нового типа
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