В ЦБ считают причиной отказа в реструктуризации кредитов опасения банков за свой баланс

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Одной из причин отказов в реструктуризации кредитов населения является нежелание банков брать на себя слишком большие кредитные риски. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

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"В таких условиях неопределенности, когда тяжело сделать оценку того, какое предприятие и в какой степени сможет восстановить свою платежеспособность. Банки, конечно, опасаются брать на себя слишком большие кредитные риски, чтобы не накапливать на своих балансах плохие активы, поэтому здесь было бы важно увеличение поддержки ВЭБ", - сказала она.

Набиуллина отметила, что второй причиной отказа является то, что изначально к этой программе было подключено слишком мало банков.

"Мы всегда ставили вопрос, что эту программу нужно расширять на большее число банков, не только системно значимые, крупные банки, но и банки достаточно хорошего кредитного качества", - добавила она.

Правительство РФ ранее приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей, или 1,2% ВВП на первый антикризисный план по борьбе с коронавирусом.