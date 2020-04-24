В Ростовской области в два раза снижены налоговые ставки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апреля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области утвердили новые ставки региональных налогов, в среднем вдвое снизив нагрузку на бизнес. Об этом сообщил журналистам по итогам заседания заксобрания его председатель Александр Ищенко.

"Для собственников торговых центров и помещений в них, сдающих имущество в аренду, а также владельцев гостиниц и предприятий, которые производят тепличную овощную продукцию, ставка налога на имущество организаций снижена в два раза - с 2,2 % до 1,1 %", - рассказал Ищенко.

Законодатели также пересмотрели ставки налога по упрощенной системе налогообложения для наиболее пострадавших отраслей. Так, для предприятий, отчисляющих налоги на выручку, ставка снижена с 6% до 1%. Предприятия, которые платят налоги на доходы, теперь будут отчислять в бюджет 5% вместо 10%, которые были ранее. В заксобрании отметили, что льготы распространяются на период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Внесение изменений в областной закон о региональных налогах стало частью реализации мероприятий плана по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в Ростовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции, который был утвержден губернатором Ростовской области 2 апреля, отметили в пресс-службе.

По последним данным, в Ростовской области насчитывается 533 случая заражения, 18 человек выздоровело. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.