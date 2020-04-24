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Пандемия коронавируса нового типа

Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на новостях о возобновлении экономической активности

Индекс Dow Jones поднялся на 0,81%, индекс S&P 500 вырос на 0,7%

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже на открытии торгов в пятницу продемонстрировали умеренный рост на фоне сообщений о первых шагах по восстановлению экономической активности в ряде штатов.

Как следует из информации на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, сразу после начала операций промышленный индекс Dow Jones вырос на 189,33 пункта (0,81%), до отметки 23 704,59. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 19,48 пункта (0,70%) и оказался на отметке 2 817,28 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 41,45 пункта (0,49%), до 8 536,20.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI в начале операций на бирже выросла на $0,74 за баррель и оказалась на уровне $17,24 за баррель.

Власти по крайней мере шести штатов предпринимают осторожные шаги к тому, чтобы возобновить экономическую активность, нарушенную пандемией коронавируса, и рынок позитивно реагирует на эти новости, отметил в пятницу телеканал Fox Business.

Dow Jones вырос на 3% за последние две недели, отметила телекомпания CNN, назвав это "выдающимся достижением" в условиях, когда растет число обращений за пособиями по безработице, а экономика подорвана пандемией коронавируса. "Однако, несмотря на позитивные тенденции последних двух дней, биржевые индексы крайне неустойчивы", - отметила телекомпания.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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