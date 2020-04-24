Медведев направил в кабмин предложения "Единой России" по поддержке МСП и НКО

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения партии, касающиеся дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Единой России".

"Среди предложений по поддержке малого и среднего предпринимательства - изменение механизмов отнесения субъектов предпринимательской деятельности к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям, расширение перечня таких отраслей экономики, распространение налоговых каникул не только на субъекты МСП, но и на все предприятия из пострадавших от пандемии отраслей и другие меры", - уточняют в партии.

Наиболее пострадавшим от пандемии социально ориентированным НКО предлагается предоставить финансовую поддержку на выплату зарплат и предусмотреть льготные кредиты под 0% на эти цели, разрешить отсрочку уплаты всех видов налогов за исключением НДС, ограничить размер эквайринговых комиссий для онлайн-пожертвований в благотворительные фонды на уровне не более 1%.

"Прошу вас рассмотреть и по возможности учесть в работе правительства РФ по подготовке дополнительных мер поддержки как малых и средних предприятий, так и социально ориентированных некоммерческих организаций предлагаемый партией "Единая Россия" комплекс мер", - говорится в обращении Медведева к премьеру. Предложения сформулированы по итогам онлайн-совещаний Медведева с представителями бизнес-сообщества и некоммерческих организаций на площадке ситуационного центра партии.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.