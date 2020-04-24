{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Медведев направил в кабмин предложения "Единой России" по поддержке МСП и НКО

Наиболее пострадавшим от пандемии социально ориентированным НКО, в частности, предлагают предусмотреть льготные кредиты под 0% на выплату зарплат

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения партии, касающиеся дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Единой России".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Среди предложений по поддержке малого и среднего предпринимательства - изменение механизмов отнесения субъектов предпринимательской деятельности к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям, расширение перечня таких отраслей экономики, распространение налоговых каникул не только на субъекты МСП, но и на все предприятия из пострадавших от пандемии отраслей и другие меры", - уточняют в партии.

Наиболее пострадавшим от пандемии социально ориентированным НКО предлагается предоставить финансовую поддержку на выплату зарплат и предусмотреть льготные кредиты под 0% на эти цели, разрешить отсрочку уплаты всех видов налогов за исключением НДС, ограничить размер эквайринговых комиссий для онлайн-пожертвований в благотворительные фонды на уровне не более 1%.

"Прошу вас рассмотреть и по возможности учесть в работе правительства РФ по подготовке дополнительных мер поддержки как малых и средних предприятий, так и социально ориентированных некоммерческих организаций предлагаемый партией "Единая Россия" комплекс мер", - говорится в обращении Медведева к премьеру. Предложения сформулированы по итогам онлайн-совещаний Медведева с представителями бизнес-сообщества и некоммерческих организаций на площадке ситуационного центра партии.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Импортеры парфюмерии готовы маркировать до 60 тыс. товаров в день
Обязательная маркировка парфюмерной продукции начнется с 1 октября 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС