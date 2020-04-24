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ЦБ отметил рост числа мошеннических звонков клиентам банков

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рекомендовала в таких случаях незамедлительно прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. ЦБ фиксирует рост числа звонков клиентам кредитных организаций со стороны мошенников и рекомендует в таких случаях незамедлительно прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком.

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"Мошенники у нас были и будут изобретательными. Пользуются, к сожалению, сложными ситуациями, в которые попадают люди. Мы регистрируем то, что участились случаи обзвона людей, когда предлагаются механизмы выплат, компенсации с отсылками на государственные органы, предлагается помощь в оформлении кредитных каникул, о которых все слышали. Здесь очень много поводов", - рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

"Главное здесь, и банки также рекомендуют, когда вам кто-то позвонил и выведывает у вас персональные данные, данные карты, нужно повесить трубку и самому позвонить в ту организацию, в которой вы обслуживаетесь. Ни в коем случае не называть персональные данные, данные банковской карты, совершать какие-то платежи", - подчеркнула она.

Ранее о росте активности мошенников в период самоизоляции заявлял банк ВТБ. В кредитной организации отмечали, что клиенты стали чаще сообщать о попытках мошенничества - число таких обращений с 6 по 12 апреля выросло почти в 2,5 раза по сравнению с мартом.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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