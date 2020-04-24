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Пандемия коронавируса нового типа

Во Франции апелляционный суд подтвердил решение об ограничении деятельности центров Amazon

При этом, по данным Agence France-Presse, суд расширил список товаров, которые может продавать компания, а также понизил установленную сумму штрафа в случае задержки исполнения решения суда с €1 млн до €100 тыс.

ПАРИЖ, 24 апреля. /ТАСС/. Апелляционный суд Версаля подтвердил ранее вынесенное судом города Нантер решение об ограничении деятельности складов и сортировочных центров компании Amazon во Франции из-за недостаточной защиты персонала на фоне эпидемии коронавируса. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP).

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Вынесенный 14 апреля вердикт суда Нантера обязывал компанию "провести проверку рисков заражения коронавирусом на своих складах", а также "ограничить онлайн-торговлю исключительно товарами первой необходимости".

Как подчеркивает агентство, несмотря на подтверждение вердикта, апелляционный суд расширил список товаров, которые может продавать компания, а также понизил установленную сумму штрафа в случае задержки исполнения решения суда с €1 млн до €100 тыс.

21 апреля дирекция французского филиала американской компании приняла решение продлить до 25 апреля включительно закрытие в стране своих складов в ответ на решение суда от 14 апреля. Решение о продолжении периода закрытия складов было связано с тем, что компания ожидала решения версальского суда.

При этом компания отмечала, что "с самого начала нынешнего беспрецедентного мирового [санитарного] кризиса для Amazon нет ничего важнее, чем обеспечение безопасности ее сотрудников".

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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