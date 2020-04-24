Минтранс попросил правительство о поддержке аэропортов

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Минтранс РФ попросил правительство снизить единый социальный налог для аэропортов до 7,5% на три года, а также субсидировать процентную ставку по займам до 4%. Об этом говорится в письме министра транспорта РФ Евгения Дитриха первому вице-премьеру Андрею Белоусову (копия письма есть у ТАСС). В пресс-службе Минтранса ТАСС подтвердили подлинность письма.

"Остается актуальным вопрос компенсации убытков аэропортам от ограничений авиасообщения в период пандемии коронавирусной инфекции. В качестве первоочередной меры <...> Минтранс РФ предлагает реализовать общую меру поддержки немонетарного характера в виде снижения единого социального налога до 7,5% сроком на три года", - говорится в письме министра. Он подчеркнул, что эта мера поможет сохранить занятость персонала и не снижать зарплаты.

Более того, Дитрих указывает, что многие аэропорты уже сильно закредитованы: ранее они брали кредиты на расширение и обновление инфраструктуры, в том числе к Чемпионату мира по футболу, который прошел в России в 2018 году.

"К настоящему времени объем долга предприятий отрасли составляет около 250 млрд рублей. Даже с учетом возможной реструктуризации кредитов, размер платежей аэропортов по процентам составляет порядка 20 млрд рублей в год, - пишет Дитрих. - В условиях практически полного прекращения авиаперевозок (4-5% от уровня прошлого года) и соответствующего сокращения выручки, предприятиям отрасли, реализовавшим крупные инвестпроекты с привлечением заемного финансирования, Минтранс РФ считает необходимым предоставить субсидирование процентной ставки до уровня 4%".

По мнению Дитриха, такие меры помогут аэропортам и другим авиапредприятиям избежать риска банкротства.

В профильной аэропортовой ассоциации поддержали идею министерства.

"Ассоциация положительно оценивает предложенные Минтрансом инициативы. Они носят системный и общеотраслевой характер и позволят реально поддержать отрасль в сложный для нее период", - сообщили ТАСС в пресс-службе Международной ассоциации аэропортов.