Власти регионов снизят перевозчикам налоги и помогут обновить автопарк

Власти понимают, что положение перевозчиков сильно осложнилось. Для их поддержки в некоторых городах и регионах уже объявили о субсидиях на поддержку предприятий. Например, глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил журналистам, что субсидии будут выделяться как муниципальным, так и частным перевозчикам.

После введения ограничительных мер пассажиропоток в городах сильно упал, что привело к падению доходов. Например, в Ростове-на-Дону (9-е место по числу заразившихся коронавирусом), по данным властей, пассажиропоток в зависимости от маршрута упал на 80-90%, в Калининградской области, по данным властей, - на 60-80%, а в Крыму - в семь раз, отметили в пресс-службе "Крымтроллейбуса".

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Власти регионов России поддержат транспортные предприятия, которые занимаются пассажирскими перевозками, в условиях резкого снижения пассажиропотока и, соответственно, доходов. В качестве помощи выделят субсидии как муниципальным, так и частным компаниям, снизят налоги и возместят затраты на покупку масок и дезинфицирующих средств, власти также помогут обновить автопарк, сообщили ТАСС в регионах.

В пресс-службе администрации главы Чувашии сообщили ТАСС, что конкретные меры поддержки будут выработаны в ближайшие время, у властей уже есть планы по выделению пригородному железнодорожному транспорту в 2020 году почти 80 млн рублей. Средства из бюджета направят на компенсацию части потерь. Это позволит в 2020 году сохранить все пять пригородных маршрутов в республике. Власти Кировской области освободили на 2020 год от уплаты налога транспортные организации, осуществляющие перевозки. В Курской области для поддержки компаний и предпринимателей, занимающихся перевозками, депутаты Курской областной думы одобрили понижение ставок УСН в три раза. Также перевозчикам возместят затраты на покупку масок и дезинфицирующих средств.

Как рассказал ТАСС директор кировского "Автотранспортного предприятия" (пассажирские перевозки по Кирову) и ОАО "Кировпассажиравтотранс" (КПАТ, перевозки по области) Денис Пырлог, у обоих предприятий очень тяжелое финансовое положение. "Будем надеяться, что правительство региона нам вовремя поможет, чтобы мы не успели потонуть. Как быстро компании восстановятся, будет зависеть от сумм компенсаций, но восстанавливаться мы будем очень долго хотя бы потому, что у нас регулируемый тариф, мы не можем сделать наценку, тариф поднимался два месяца назад", - отметил он.

В Удмуртии гендиректор одного из крупнейших удмуртских перевозчиков "Ипопат", который обслуживает более 90 маршрутов, Руслан Гиниятов, сообщил ТАСС, что без прямой поддержки, к которой относятся субсидии, предприятиям общественного транспорта не выжить в сложившейся ситуации. Также помощью было бы введение налоговых каникул и других мер, которые сегодня озвучены только для МСП, для всей отрасли общественного транспорта.

Обновление остается в силе

Несмотря на упавшие доходы, в ряде регионов сохраняются планы по модернизации автопарка. В Санкт-Петербурге (3-е место в России по количеству заразившихся) планируется закупить в 2020 году 60 газовых и 80 дизельных автобусов на 2,5 млрд рублей. В пресс-службе "Пассажиравтотранса" отметили, что конкурсы уже объявлены. В Ростове-на-Дону автобусы постепенно будут переводить на топливо экологического класса не ниже Евро-4, их оснастят вспомогательными средствами для перемещения людей с ограниченными возможностями, а также оборудуют кондиционерами. "До конца 2020 года перевозчики будут обязаны обеспечить не менее 50% подвижного состава, отвечающего этим требованиям, к 2021 году - 75%, к 2022 году весь подвижной состав должен соответствовать предъявляемым требованиям на 100%", - сообщила ТАСС пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.

В 2019 году в Ростове-на-Дону выделили средства на приобретение 20 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, но поставка пока не осуществлена.

Помочь в обновлении транспорта должны и национальные проекты. В Омске новые единицы транспорта будут приобретать за счет нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Город планирует закупить в 2020 году 105 больших автобусов, работающих на природном газе, и 76 троллейбусов.

Сохранять маршруты и коллективы

Не все маршруты, которые обслуживают перевозчики, считаются прибыльными, но тем не менее они важны для местных жителей. Это в первую очередь касается пригородных маршрутов. Руслан Гиниятов отмечает, что в условиях отсутствия прямой господдержки вопрос о продлении договоров на их обслуживание для перевозчика под сомнением, так как резервов на них просто нет.