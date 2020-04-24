Глава банка "Открытие" прогнозирует резкое снижение спроса на кредиты до конца года

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Спрос россиян на кредиты упадет на десятки процентов до конца 2020 года из-за ситуации, связанной с эпидемией коронавируса, заявил глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в эфире телеканала "Россия-24 ".

"Население в кризис всегда зажимается, - сказал он. - И как раз спрос на кредиты, и причем это не только сейчас будет - апрель-май <...>, даже до конца 2020 года можно совершенно точно предсказать, что спрос на кредиты населения упадет на десятки процентов, и это объективная реальность".

При этом Задорнов отметил, что стоимость кредитов не будет расти.

Ранее правительство РФ приняло пакет мер поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. В частности, граждане, пострадавшие от коронавируса, могут претендовать на кредитные каникулы. Они предоставляются физическим лицам, если сумма кредита не превышает 100 тыс. рублей по кредитным картам, 250 тыс. рублей по потребительскому кредиту; а также 4,5 млн рублей по ипотеке в Москве, 3 млн рублей - в Московской области, Санкт-Петербурге и в Дальневосточном федеральном округе, в остальных регионах - до 2 млн рублей.