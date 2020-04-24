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Болгария уведомила Росатом о смещении сроков тендера на стройку АЭС "Белене"

В госкорпорации отметили, что оптимистично настроены по вопросу реализации проекта, несмотря на задержку тендера из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Болгария уведомила Росатом о смещении сроков проведения тендера на строительство АЭС "Белене" в стране из-за коронавируса. Сроки продления работы над тендером будут зависеть от периода действия ограничений из-за пандемии, сообщил журналистам представитель Росатома.

"Сегодня мы получили официальное уведомление от болгарской стороны, что в связи с эпидемией коронавируса сроки процедуры выбора стратегического инвестора по проекту АЭС "Белене" смещаются. Конкретные сроки во многом зависят от возможности очного доступа участников в так называемую информационную комнату для изучения технической документации проекта, на основании которой будут формироваться предложения участников", - сказал он.

Госкорпорация "Росатом" оптимистично настроена по вопросу реализации проекта строительства АЭС "Белене" в Болгарии, несмотря на задержку тендера из-за пандемии коронавируса. "Несмотря на задержку, вызванную объективными причинами, мы проявляем высокую заинтересованность в проекте АЭС "Белене" и смотрим на него с оптимизмом", - сообщил он.

Представитель госкорпорации также отметил, что Болгария в рамках имеющейся возможности продолжает работу над тендером на строительство энергообъекта, несмотря на наличие ограничительных мер, введенных в стране из-за коронавируса. "Тем не менее, процедура в процессе, по ряду вопросов коммуникация проходит онлайн", - отметил он.

Болгария с 13 марта ввела в Болгарии режим ЧС из-за коронавируса.

О проекте

В 2006 году "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом) уже выигрывал международный тендер на возведение двух энергоблоков этой станции. На площадку "Белене" было доставлено оборудование, однако в 2009 году проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.

В мае 2018 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна намерена возобновить строительство "Белене", и в 2019 году был объявлен тендер на строительство АЭС.

31 января 2020 года Минэнерго Болгарии распространило сообщение, в котором отмечается, что о готовности продолжать работу по проекту "Белене" заявили пять компаний - российская государственная корпорация "Росатом" через дочернюю компанию "Атомэнергопром", Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики (Hydro & Nuclear Power), Китайская национальная атомная корпорация (China National Nuclear Corporation, CNNC), французская компания Framatome и американская General Electric.

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