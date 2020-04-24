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ФАС возбудила дело в отношении союза мукомолов из-за непредоставления сведений

Союзу грозит штраф до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила административное дело в отношении Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, поскольку объединение не предоставило запрашиваемую информацию в рамках проводимого ведомством мониторинга цен. Об этом говорится в сообщении ФАС.

"ФАС России в отношении Российского союза мукомольных и крупяных предприятий по факту непредставления в федеральный антимонопольный орган сведений возбудила административное дело. Непредоставление или несвоевременное предоставление в федеральный антимонопольный орган требуемой информации влечет наложение административного штрафа до 500 тыс. рублей", - сообщает ФАС.

Ведомство в рамках мониторинга цен в условиях пандемии направило в Российский союз мукомольных и крупяных предприятий запрос с просьбой предоставить документы, подтверждающие заявления в СМИ руководителя этого объединения Аркадия Гуревича о том, что сельхозпроизводители отказываются от поставки зерна на мукомольные предприятия или устанавливают сверхвысокую для внутреннего рынка цену на зерно.

Ответ союза, подписанный его руководителем, не содержит запрашиваемых ФАС сведений и подтверждающих документов, сообщили в ведомстве.

Ранее ФАС выдала предостережение президенту Российского союза мукомольных и крупяных предприятий в связи с необоснованными публичными заявлениями о предстоящем дефиците муки.

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Россия
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