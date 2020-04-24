S&P ухудшило прогноз по снижению ВВП России до 4,8%

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P ухудшило прогноз на 2020 год по ВВП России. Теперь агентство ожидает падения российского ВВП на 4,8% против 0,8% в предыдущем прогнозе.

"S&P Global Ratings понизило прогнозируемые в базовом сценарии темпы роста ВВП РФ на 2020 год, и в настоящее время мы ожидаем сокращения экономики на 4,8%, учитывая падение внешнего спроса и негативную динамику внутреннего спроса, обусловленную мерами по сдерживанию распространения пандемии коронавируса", - говорится в сообщении S&P.

В агентстве ожидают, что российская экономика сможет справиться с последствиями текущей стрессовой ситуации для экономики и в 2021 году рост ВВП составит 4,5% на фоне ожидаемого повышения цен на нефть и роста мировой экономики.

Банковская система, по мнению аналитиков, показала себя устойчивой к кратковременному стрессу и большинство крупных банков сейчас являются более устойчивыми, чем накануне предыдущей рецессии.

Более высоким рискам подвержены предприятия малого и среднего бизнеса. По оценкам агентства, этот сегмент кредитования составляет только 8% всего кредитного портфеля банковской системы.

Доля проблемных кредитов может достичь 15% в 2020 году в сравнении примерно с 8% проблемных кредитов в 2019 году.

Рост кредитных портфелей российских банков составит около 5% в 2020 году (без учета валютной переоценки). "Рост кредитования будет происходить главным образом за счет заимствований крупных корпораций и ипотечных кредитов в розничном сегменте", - поясняют аналитики.