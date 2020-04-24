В МЭР оценили ежедневные потери российской экономики из-за карантинных ограничений

"Мы в потерях ВВП теряем по всей стране около 100 млрд рублей в день, и это очень большие потери, которые мы несем", - сказал он.

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Экономика РФ теряет около 100 млрд рублей ежедневно из-за ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1" .

"Мы, конечно, ждем, что те инвестиции, которые в больницы происходят сейчас, в здравоохранение, это ведь тоже инвестиции в экономику", - отметил глава МЭР.

Решетников добавил, что как только появится уверенность в готовности системы здравоохранения справляться с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, можно будет планировать постепенное открытие предприятий.

25 марта президент России Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 5 апреля нерабочими из-за распространения коронавируса. Затем глава государства продлил нерабочий период до 30 апреля 2020 года включительно. Ряд дополнительных запретов и ограничений ввели сначала в Москве, а затем и в других субъектах РФ. Среди таких мер введение цифровых пропусков для передвижения по городу на общественном и личном транспорте, а также специальных пропусков для въезда в город.

Дефицит бюджета в 2020 году

Министр прогнозирует, что дефицит бюджета РФ в 2020 году может составить до 5% ВВП. "Надо понимать, что порядка 5%, 4,5-5% будет дефицит федерального бюджета, который, по большому счету, мы будем закрывать за счет накопленных резервов, за счет заимствований", - сказал он.

Решетников также отметил, что общий размер пакета поддержки экономики России составил 2,1% ВВП, а по новым подсчетам Минфина - около 2,8% ВВП.

По словам министра, как только эпидемиологическая ситуация позволит, часть бизнеса сможет возобновить работу, это, в частности, парикмахерские, гостиницы, общепит. "Для бизнеса это крайне важно, потому что те меры, которые мы сейчас приняли, мы понимаем, что эти меры [идут] на заморозку экономики. Все это время экономика продолжает нести расходы, в условиях отсутствия доходов это формирует определенные издержки. Поэтому рано или поздно нам нужно будет открываться", - добавил министр.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции заявила, что дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года может составить около 6% ВВП.

Выполнение социальных обязательств

Решетников подчеркнул, что правительство выполнит все социальные обязательства перед населением, несмотря на колебания цены на нефть. Меры поддержки, предпринятые в России для поддержки экономики страны в условиях пандемии, сопоставимы со среднеевропейским уровнем, отметил министр.

"В фокусе внимания всех органов власти, правительства РФ является реализация тех мер, тех поручений, которые президентом сейчас даны по стабилизации ситуации <...> Главное, в чем могут быть абсолютно уверены жители страны, что все социальные выплаты, все обязательства государства будут выполняться вне зависимости от того, какая цена на нефть будет складываться, - сказал он. - Наши параметры (резервы и ресурсы РФ - прим. ТАСС) сопоставимы со среднеевропейскими уровнями".

Решетников отметил, что все органы власти РФ сконцентрированы на выполнении социальных обязательств. При том, что у правительства есть сценарии развития событий на нефтяном рынке, глава Минэкономразвития считает, что рассуждения о ценах на нефть в этой ситуации "контрпродуктивны",

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей, или 1,2% ВВП на первый антикризисный план по борьбе с коронавирусом.