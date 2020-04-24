DPA: BMW намерена возобновить производство на заводе в США с 4 мая

ТАСС, 24 апреля. Германский автопроизводитель BMW планирует с 4 мая постепенно восстановить работу своего автомобильного завода в городе Спартанберг (США) и мотоциклетного завода в Берлине на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом в пятницу сообщило агентство DPA со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации агентства, производство автомобилей на территории самой Германии возобновится только с 11 мая в городе Дингольфинге (земля Бавария). С этого же числа продолжит работу завод в Мексике.

Автоконцерн, как сообщили в пресс-службе компании, вновь запустит производство в Мюнхене, Лейпциге, Регенсбурге, южноафриканском Росслине и на своем мини-заводе в Оксфорде в зависимости от ситуации на рынке, но не раньше 18 мая. В настоящее время в Мюнхене, Дингольфинге, Регенсбурге и Лейпциге около 20 тыс. сотрудников BMW переведены на сокращенный рабочий день. Несколько тысяч работников во время остановки производства занимались перестройкой производственного процесса. Уже со следующего понедельника, как подчеркивает DPA, заводы BMW по производству моторов должны быть готовы к возобновлению своей деятельности.

Из-за отмены автосалонов в Европе и США и спада спроса на свою продукцию, как указывает агентство, BMW в марте остановил работу своих автозаводов в Европе, Южной Африке, Мексике и США. Вместе с тем производство на крупнейшем заводе автоконцерна в городе Шэньяне (КНР) было возобновлено с середины февраля.

8 апреля глава германского автогиганта Оливер Ципсе сообщил, что компания намерена наладить изготовление респираторных масок в связи с распространением нового коронавируса. При этом ежедневный объем производства составит до 300 тыс. масок.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По оценке берлинского Института имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в Германии заразились 150 383 человека, выздоровели 106 800. Умер за все время пандемии 5 321 человек.