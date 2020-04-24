Президент Boeing в России Сергей Кравченко вошел в совет директоров НЛМК

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Акционеры группы НЛМК на годовом собрании в пятницу избрали совет директоров компании, единственным новым членом которого стал президент Boeing в РФ и СНГ Сергей Кравченко. Это следует из сообщения НЛМК.

Также в совет были переизбраны председатель комитета по стратегическому планированию совета директоров НЛМК Олег Багрин, председатель совета директоров и основной бенефициар компании Владимир Лисин, управляющий партнер адвокатского бюро "Резник, Гагарин и партнеры" Николай Гагарин, бывший CEO Corus Niderland Марьян Оудеман, старший советник Boston Consulting Group (BCG) Томас Верасто, бывший CEO Thyssenkrupp Materials International Йохим Лимберг, член совета директоров Duferco Бенедикт Шортино и Станислав Шекшня. В новый совет не вошел Карен Саркисов, но остался в комитете совета директоров по стратегическому планированию.

Таким образом, шесть из девяти мест в совете заняли независимые директора. Также акционеры подтвердили полномочия Григория Федоришина в качестве президента группы НЛМК.

В тот же день было проведено первое после годового собрания заседание совета директоров компании, на котором председателем совета был переизбран Владимир Лисин.

При этом акционеры группы на годовом собрании не утвердили рекомендованный ранее советом директоров размер дивидендов за IV квартал 2019 года и предложили уменьшить его вдвое - с 5,16 рубля на акцию до 3,12 рубля на акцию. Таким образом, общая сумма дивидендов за период может составить $250 млн против ранее рекомендованных $500 млн. По обновленной рекомендации акционеры проголосуют на внеочередном общем собрании 29 мая в заочной форме.

Группа НЛМК - крупнейший в России производитель стальной продукции. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17 млн тонн в год, из которых примерно 16 млн тонн приходятся на предприятия в России.

Основной акционер НЛМК Владимир Лисин контролирует 81% акций компании, free float - 19%.