Минкомсвязь разрешила ТВ и радиостанциям в регионах сократить вещание

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев подписал приказ о временном, до 31 декабря 2020 года, смягчении лицензионных требований к телевизионным компаниям и радиостанциям, направленный на то, чтобы сэкономить средства вещателей в условиях кризиса. Текст приказа имеется в распоряжении ТАСС.

"Данный приказ, в частности, предусматривает возможность региональным телевизионным и радиокомпаниям ограничивать объем своего вещания (не осуществлять его с 00:00 до 06:00), мощность передатчика и территорию охвата вещания", - пояснили корреспонденту ТАСС в Минкомсвязи. Меры касаются 1 тыс. радиостанций и 500 телекомпаний.

В ведомстве отметили, что приказ подписан в рамках реализации пожеланий в адрес министерства со стороны Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) и Российской Академии радио (РАР). Представители региональных телерадиокомпаний также просили в условиях кризиса снизить свои расходы за счет сокращения времени вещания и мощностей передатчиков, что позволит получить существенную экономию в условиях серьезного падения рекламных бюджетов.

В Минкомсвязи также сообщили, что в настоящий момент падение рынка радиорекламы достигает 80-90%, телевизионной рекламы - не менее 50%.

Меры, согласно приказу, будут действовать до 31 декабря 2020 года. Приказ принят в соответствии с постановлением правительства РФ от 3 апреля 2020 года "О продлении действия разрешений и иных особенностей в отношении разрешительной деятельности в 2020 году".