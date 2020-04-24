Биржа Сан-Паулу усилила падение на фоне отставки министра юстиции Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 апреля. /ТАСС/. Основной индекс Ibovespa сан-паулуской фондовой биржи B3 усилил падение на фоне новостей об отставке министра юстиции и общественной безопасности Бразилии Сержиу Мору. По состоянию на полдень по местному времени (18:00 мск) он просел на 7,41%, свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

Одновременно с этим курс бразильской национальной валюты по отношению к доллару США упал до рекордно низких значений и торгуется на отметке 5,69 реалов за доллар.

В пятницу утром президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ об отставке главы Федеральной полиции Маурисиу Лейте Валейшу, после чего о своей отставке объявил глава Минюста, в подчинении которого находятся правоохранители. По словам Мору, у него нет претензий к работе Валейшу, а желание главы государства сменить главу правоохранительного ведомства, по его мнению, "необоснованно" и "обусловлено политическими мотивами".