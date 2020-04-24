{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Биржа Сан-Паулу усилила падение на фоне отставки министра юстиции Бразилии

Индекс Ibovespa просел на 7,41%, курс бразильской национальной валюты также упал до рекордно низких значений и торгуется на отметке 5,69 реалов за доллар

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 апреля. /ТАСС/. Основной индекс Ibovespa сан-паулуской фондовой биржи B3 усилил падение на фоне новостей об отставке министра юстиции и общественной безопасности Бразилии Сержиу Мору. По состоянию на полдень по местному времени (18:00 мск) он просел на 7,41%, свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

Одновременно с этим курс бразильской национальной валюты по отношению к доллару США упал до рекордно низких значений и торгуется на отметке 5,69 реалов за доллар.

В пятницу утром президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ об отставке главы Федеральной полиции Маурисиу Лейте Валейшу, после чего о своей отставке объявил глава Минюста, в подчинении которого находятся правоохранители. По словам Мору, у него нет претензий к работе Валейшу, а желание главы государства сменить главу правоохранительного ведомства, по его мнению, "необоснованно" и "обусловлено политическими мотивами".

Теги
Бразилия
Реклама на ТАСС
В Северной Осетии выдали два первых беспроцентных займа на выплату заработной платы
Получателями средств стали ООО "ДентАрт", которое оказывает стоматологические услуги, и ООО "Спектр", осуществляющее деятельность в сфере общественного питания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС