Мантуров назвал возможные сроки выпуска в России вакцины от коронавируса

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Выпуск вакцины от коронавируса в РФ должен начаться до конца 2020 года или даже раньше, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Это даже не гонка, а лотерея.

Это даже не гонка, а лотерея. Кто первым найдет вакцину от коронавируса?

"Мы рассчитываем с июня начать доклинические и клинические исследования для того, чтобы до конца года - будем стараться всячески, чтобы это было быстрее - выдать уже готовую вакцину для использования людьми", - сказал министр в интервью телеканалу RT.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина Минздрава против коронавируса перейдет на этап клинических исследований с 1 июня. Он не исключил, что при удачном раскладе к 15 июня можно будет выйти на государственную регистрацию вакцины.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что работа по поиску вакцины от коронавируса ведется на семи российских научных площадках. По его словам, мощности для производства нужных объемов вакцины, когда она появится, планируется зарезервировать заранее.