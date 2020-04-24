В Северной Осетии выдали два первых беспроцентных займа на выплату заработной платы

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выдали в пятницу два первых беспроцентных займа на выплату заработной платы, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий Северной Осетии выдал два беспроцентных займа в рамках разработанных в связи с пандемией коронавируса региональных мер поддержки малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.

Первым получателем средств на выплату заработной платы сотрудникам стало ООО "ДентАрт", которое оказывает стоматологические услуги. Эта сфера входит в определенный правительством Российской Федерации перечень пострадавших отраслей. Согласно условиям, клиника получает 300 тыс. рублей на выплату заработной платы сотрудникам. Заем предоставлен на срок 12 месяцев, отсрочка основного долга - шесть месяцев, то есть в течение этого периода платеж составляет 0 рублей.

Еще один беспроцентный заем в размере 300 тыс. рублей на выплату заработной платы сегодня получило ООО "Спектр", которое осуществляет деятельность в сфере общественного питания.

Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий Северной Осетии помимо этой кредитной программы - "Зарплатного" - предлагает еще два. "Оборотный" предназначен для тех, кто нуждается в пополнении оборотных средств. Процентная ставка 4%, сумма - от 50 тыс. до 1 млн рублей, срок - до 24 месяцев, льготный период до шести месяцев.

"Комбинированный" преследует одновременно две цели: поддержать предпринимателя финансово и мотивировать его вывести своих сотрудников из теневого сектора. На первом этапе предоставляется беспроцентный заем на выплату заработной платы. Сумма - от 50 тыс. до 300 тыс. рублей, срок - до 12 месяцев, отсрочка основного долга до шести месяцев. Обязательное условие - создание двух постоянно действующих рабочих мест на период действия займа. При его соблюдении представитель бизнеса вправе в приоритетном порядке претендовать на получение до 1 млн рублей на пополнение оборотных и основных средств без дополнительной заявки.