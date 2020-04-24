Соцработникам в Мурманской области доплатят за особые условия труда в пандемию

МУРМАНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Мурманской области решили установить ежемесячные стимулирующие выплаты работникам учреждений социального обслуживания населения, привлеченным к работе с людьми из групп риска по заражению новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

"Установить ежемесячные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам учреждений социального обслуживания населения, подведомственных министерству, осуществляющим мероприятия по доставке предметов первой необходимости одиноко проживающим людям старше 65 лет, а также взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции", - говорится в документе.

Размер стимулирующей выплаты составит 10 тыс. рублей на одну ставку в месяц, включая районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера.

Начисление надбавок будет производиться за фактически отработанное время, перечень подразделений и должностей, работа в которых дает право на стимулирующие выплаты, будет устанавливаться каждым учреждением социального обслуживания населения самостоятельно. Финансирование расходов будет осуществляться из средств резервного фонда правительства региона.

Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 26 марта, и прекращается по решению правительства Мурманской области с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Мурманской области.