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Минтранс завершит эксперимент электронного документооборота в автоперевозках к 30 октября

Глава ведомства Евгений Дитрих сообщил, что в России на автотранспорте в бумажном виде оформляют почти 3 млрд первичных документов, на что расходуется более 40 тыс. тонн бумаги в год

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Минтранс РФ до 30 октября 2020 года завершит эксперимент по электронному документообороту в автоперевозках, результаты позволят запустить госуслугу безбумажных перевозок грузов и пассажиров. Об этом сообщил во время совещания с президентом России Владимиром Путиным по вопросам развития автомобильной промышленности министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Минтранс приступил к проведению эксперимента по внедрению электронных транспортных накладных и путевых листов. Он продлиться до 30 октября этого года, на территории шести регионов происходит с участием наших коллег из органов власти, в том числе МВД и ФНС, принимают участие ведущие компании - Сбербанк, "Яндекс", Х5, "Мираторг" и "Газпром нефть", - сказал Дитрих.

Он отметил, что результаты эксперимента лягут в основу госуслуги "Безбумажные перевозки грузов и пассажиров" в рамках федерального проекта "Цифровое госуправление" нацпроекта "Цифровая экономика".

Дитрих указал, что в настоящее время в России на автотранспорте в бумажном виде оформляют почти 3 млрд первичных документов, на что расходуется более 40 тыс. тонн бумаги в год.

"Оцифровка транспортных документов на государственном уровне, создание единых стандартов обмена данными между госорганами и бизнесом - масштабные и важнейшие шаги для развития отрасли", - пояснил ТАСС директор Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Антон Замков. Он добавил, что ведение бумажного документооборота составляет 2-2,5% от годовых затрат перевозчиков, не считая косвенных потерь на прохождение административных процедур и проверок, отсутствие сквозной интеграции данных и дублирование одной информации для разных проверок.

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДитрих, Евгений Иванович
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