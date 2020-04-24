В Ингушетии разработали меры поддержки рынка труда в период пандемии коронавируса

МАГАС, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Ингушетии подготовили меры поддержки рынка труда в период режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Безработные и находящиеся под угрозой увольнения жители региона смогут пройти курсы повышения квалификации. Госинспекция труда будет предпринимать меры для недопущения необоснованных увольнений в регионе во время пандемии коронавируса.

"Для стабилизации обстановки на рынке труда во время пандемии коронавируса мы разработали ряд мер, нами будут организованы дополнительные курсы повышения квалификации и переобучения работников, находящихся под риском увольнения, на которые выделены средства из регионального бюджета. Также у нас уже сформированы группы из предпенсионеров и женщин, находящихся в декретном отпуске, которые пройдут курсы переобучения в рамках нацпроектов. Если ситуация с пандемией коронавируса затянется, то все эти программы мы постараемся реализовать дистанционно", - рассказал ТАСС министр труда и занятости республики Хаджибекир Муталиев.

Также среди мер, разработанных для поддержки рынка труда, - недопущение необоснованных увольнений работников в период пандемии.

"Для недопущения увольнения мы проводим информационную работу, разъяснительные беседы с работодателями. С начала пандемии таких случаев в регионе не было, а мы проводим ежедневный мониторинг и отчитываемся в федеральную службу. Также проверяем все сайты, аккаунты в Instagram, где люди чаще пишут комментарии. Если мы увидим информацию или комментарий о том, что людей вынуждают уволиться, то мы находим возможность связаться с этим человеком, выясняем детали и предлагаем ему написать обращение, которое уже имея на руках, мы выходим на проверку", - сказала ТАСС замруководителя государственной инспекции труда Лейла Хидриева.

Также в Ингушетии разработаны меры поддержки субъектов МСП, которые, по мнению главы республики Махмуда-Али Калиматова, в том числе повлияют на вопрос решения проблемы высокого уровня безработицы в регионе.

По данным Росстата, самый высокий уровень безработицы в стране фиксируется в Северо-Кавказском федеральном округе (11,4% или 520,7 тыс. человек при числе занятого населения 4,030 млн человек). Антирейтинг возглавляет Ингушетия, где доля безработных составляет 26,2%, в Республике Дагестан - 13,9%, в Северной Осетии - 13,8%, в Карачаево-Черкесской республике - 13,7%.