{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Глава Lufthansa ожидает сокращения около 10 тыс. рабочих мест из-за пандемии

Карстен Шпор прогнозирует, что авиакомпания снова достигнет прежнего уровня лишь в 2023 году

БЕРЛИН, 24 апреля. /ТАСС/. Глава крупнейшей европейской авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор ожидает сокращения около 10 тыс. рабочих мест из-за последствий распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в послании председателя правления, направленном сотрудникам концерна, сообщило в пятницу издание FOCUS online.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Шпор прогнозирует, что авиапарк компании будет сокращен примерно на 100 самолетов. По его мнению, Lufthansa снова достигнет прежнего уровня лишь в 2023 году. "Мы как отрасль первыми пострадали от этого мирового кризиса и авиация будет одной из последних, кто преодолеет его", - приводятся выдержки из послания.

В четверг Lufthansa объявила, что больше не сможет преодолеть кризис собственными силами. Идут переговоры о предоставлении ей многомиллиардной государственной помощи.

Ранее Шпор заявил, что Lufthansa теряет каждый час по €1 млн из-за последствий распространения коронавируса и приостановки большей части полетов. Пандемия заставила Lufthansa на 95% сократить план полетов. Перевозчик принял также решение остановить работу дочерней компании Germanwings. Перед пандемией в концерне работали по всему миру около 130 тыс. человек. Флот насчитывает примерно 760 самолетов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Многие страны закрыли границы, авиакомпании почти полностью сократили план полетов.

Теги
ГерманияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Москвы готовы допустить премиальные такси к работе во время пандемии
Чтобы вернуться к работе, компаниям необходимо передавать в навигационную систему Москвы данные о водителях и маршрутах поездок, а также предоставлять данные о проведении санитарных мероприятий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС