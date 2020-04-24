Социальные предприятия в Москве получат поддержку до 1 млн рублей

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство Москвы выделит субсидии на поддержку социального предпринимательства, к которому можно отнести деятельность субъектов малого и среднего бизнеса при выполнении ряда условий. Субсидии предприятию составят до 1 млн рублей, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Субъекты малого и среднего бизнеса, имеющие статус "социальное предприятие", получат поддержку - им выделят из городского бюджета субсидии в размере до 1 млн рублей. Эти средства пойдут на приобретение оборудования, а также компенсацию части затрат на оплату коммунальных услуг. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин", - сообщается на сайте.

Согласно постановлению, в случае признания компании социальным предприятием она сможет получить один или несколько видов поддержки: компенсацию до 70% затрат на оплату коммунальных услуг, компенсацию процентов по кредиту на поддержку или развитие деятельности и приобретение оборудования (максимальный размер - 5,5% в случае приобретения зарубежного оборудования и до 10,5% - отечественного). Также предприятие может рассчитывать на компенсацию части затрат на лизинг оборудования - до 25% платежей при закупке импортного и до 35% - отечественного. Кроме того, предусмотрена компенсация части затрат на приобретение оборудования и оплату коммунальных услуг за счет собственных средств - при приобретении импортного оборудования максимальный размер компенсации составит 25% расходов, при покупке оборудования российского производства - до 35%.

Также на сайте уточняется, что компания может использовать один или несколько видов поддержки, но общий размер субсидии составит не более 1 млн рублей в год.

Статус "социальное предприятие" присваивается, если субъект малого и среднего бизнеса обеспечивает занятость работников из социально уязвимых категорий, реализует продукцию, произведенную ими, либо же выпускает товары и предоставляет услуги для таких групп населения и осуществляет общественно полезную деятельность, в том числе образовательную, культурно-просветительскую.

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