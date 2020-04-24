{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Социальные предприятия в Москве получат поддержку до 1 млн рублей

Средства пойдут на приобретение оборудования, а также компенсацию части затрат на оплату коммунальных услуг

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство Москвы выделит субсидии на поддержку социального предпринимательства, к которому можно отнести деятельность субъектов малого и среднего бизнеса при выполнении ряда условий. Субсидии предприятию составят до 1 млн рублей, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Субъекты малого и среднего бизнеса, имеющие статус "социальное предприятие", получат поддержку - им выделят из городского бюджета субсидии в размере до 1 млн рублей. Эти средства пойдут на приобретение оборудования, а также компенсацию части затрат на оплату коммунальных услуг. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин", - сообщается на сайте.

Согласно постановлению, в случае признания компании социальным предприятием она сможет получить один или несколько видов поддержки: компенсацию до 70% затрат на оплату коммунальных услуг, компенсацию процентов по кредиту на поддержку или развитие деятельности и приобретение оборудования (максимальный размер - 5,5% в случае приобретения зарубежного оборудования и до 10,5% - отечественного). Также предприятие может рассчитывать на компенсацию части затрат на лизинг оборудования - до 25% платежей при закупке импортного и до 35% - отечественного. Кроме того, предусмотрена компенсация части затрат на приобретение оборудования и оплату коммунальных услуг за счет собственных средств - при приобретении импортного оборудования максимальный размер компенсации составит 25% расходов, при покупке оборудования российского производства - до 35%.

Также на сайте уточняется, что компания может использовать один или несколько видов поддержки, но общий размер субсидии составит не более 1 млн рублей в год.

Статус "социальное предприятие" присваивается, если субъект малого и среднего бизнеса обеспечивает занятость работников из социально уязвимых категорий, реализует продукцию, произведенную ими, либо же выпускает товары и предоставляет услуги для таких групп населения и осуществляет общественно полезную деятельность, в том числе образовательную, культурно-просветительскую.

В новость были внесены изменения (19:22 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Москвы готовы допустить премиальные такси к работе во время пандемии
Чтобы вернуться к работе, компаниям необходимо передавать в навигационную систему Москвы данные о водителях и маршрутах поездок, а также предоставлять данные о проведении санитарных мероприятий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС