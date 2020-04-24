Аналитики считают, что ЦБ может снизить ключевую ставку до 5% летом

"Мы считаем, что наиболее вероятным сценарием на сегодня является дальнейшее снижение ключевой ставки - до 5% уже этим летом", - говорится в материале.

Согласно "кризисному" стресс-сценарию агентства, ВВП РФ в 2020 году может сократиться на 7%, а "в случае двузначных показателей спада в США и Евросоюзе падение ВВП в России также превысит 10%". В такой ситуации, на фоне резкого ослабления потребительской активности и замедления работы некоторых отраслей из-за мер самоизоляции, инфляционные риски отступают на второй план, и ЦБ будет вынужден заняться купированием кризиса и поддержанием кредитования экономики, ожидают аналитики.

Также в агентстве отмечают, что значительная часть кредитов и ценных бумаг будет иметь сравнительно низкие процентные ставки, а проблемная задолженность в этом сегменте существенно вырастет. "Необходимость создания значительных резервов под проблемную задолженность в сочетании с падением процентной маржи приведут к существенному убытку банковской системы, который может превысить первоначальный "кризисный" прогноз НКР в 800-900 млрд рублей по итогам 2020 года", - считают в агентстве.