Алекперов приобрел 200 тыс. акций "Лукойла" на 918,52 млн рублей

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов купил 200 тыс. акций компании на общую сумму 918,521 млн рублей. Об этом говорится в сообщении "Лукойла".

Сделка совершена 22 апреля 2020 года.

Ранее стало известно, что Алекперов 21 апреля приобрел 67,6 тыс. акций на 295 млн рублей.

Акционеры "Лукойла" на внеочередном собрании 3 декабря 2019 года утвердили решение об уменьшении уставного капитала до 690 млн обыкновенных акций путем приобретения 25 млн бумаг. В ноябре 2018 года уставный капитал "Лукойла" в результате погашения казначейских акций был уменьшен до 715 млн акций.

Об акционерах

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются глава компании Вагит Алекперов, вице-президент "Лукойла" Леонид Федун, структуры ИФД "Капиталъ" и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus.

Ранее Алекперов говорил, что рассчитывает сохранить свою долю в нефтяной компании. Планировалось, что после погашения казначейских акций "Лукойла" пакет Алекперова в компании составит около 30%, а Федуна - 10%.