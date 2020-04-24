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В Госдуме считают решение ЦБ о снижении ключевой ставки "правильной, но запоздалой мерой"

Банк России ранее понизил ставку до 5,5%

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев ("Единая Россия") полагает, что принятое 24 апреля решение о снижении ключевой ставки ЦБ является запоздалой мерой и в нынешней экономической ситуации требуется "более проактивная позиция Банка России". Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

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"Столкнувшись с невероятно серьезными вызовами, российская экономика должна использовать все инструменты, чтобы не допустить сокращения российского рынка, снижения валового национального продукта. Среди набора этих инструментов одним из важнейших для сохранения деловой активности и быстрого восстановления экономики является ключевая ставка ЦБ", - сказал он.

"На мой взгляд, мера правильная [снижение ключевой ставки до 5,5%], но запоздалая и не столь значительная, как требовалось", - отметил Гутенев, комментируя принятое сегодня решение ЦБ. "Когда конкурентоспособность наших товаров вырастает, учетная ставка, доступ к недорогим и длинным деньгам приобретают определяющее значение. На мой взгляд, пожертвовав инфляцией в краткосрочном периоде, допустив ее рост до 4,5-5%, но вкачав деньги в реальный сектор, мы обретем те необходимые темпы роста, задачу по достижению которых ставил президент РФ. Для этого нужна более проактивная позиция Банка России", - полагает депутат.

24 апреля Банк России впервые с октября 2019 года снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (б. п.) - до 5,5% годовых и не исключил ее дальнейшего снижения на одном из ближайших заседаний.

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Россия
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