CNBC: Trump Organization просит Лондон и Дублин помочь деньгами работникам ее гольф-клубов

ТАСС, 24 апреля. Компания Trump Organization, которой сейчас руководят сыновья президента США Дональда Трампа, попросила правительства Великобритании и Ирландии выплачивать пособия работникам ее гольф-клубов, расположенных там. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC , пояснивший, что работавшие на Трампа в двух шотландских и одном ирландском клубах местные жители были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты вследствие пандемии COVID-19.

"Как и миллионы других компаний по всей планете мы были вынуждены, следуя правительственным распоряжениям, временно закрыть наши гостинично-развлекательные комплексы, и мы предпринимаем все возможные усилия с тем, чтобы сохранить и поддержать финансами наши кадры", - приводит телеканал слова Эрика Трампа.

CNBC отмечает, что в соответствии с одобренными правительствами в Лондоне и Дублине мерами содействия бизнесу в преодолении последствий пандемии компании могут обратиться за помощью в покрытии расходов на выплату зарплаты отправленным в отпуск сотрудникам. В Великобритании работники могут получить до 80% от своего обычного заработка, но не более £2,5 тыс. (чуть более $3 тыс.) в месяц, в Ирландии - до 85%.

В то же время, как подчеркивает телеканал, в самих США, хотя там в конце марта президент Трамп и подписал закон о выделении свыше $2 трлн на меры по стимулированию экономики в условиях пандемии, аналогичная программа поддержки предпринимателей не предусматривается. И примерно 2 тыс. работников закрытых сейчас десятков гольф-клубов, отелей и казино, принадлежащих Trump Organization, были отправлены в отпуск без выплаты жалованья и вынуждены обращаться к федеральным властям за пособием по безработице. По данным CNBC, Trump Organization обсуждала с одним из своих основных кредиторов - германским банком Deutsche Bank возможность предоставления ей отсрочки по обслуживанию части долга в виду нынешних финансовых трудностей.

Журнал Forbes в начале апреля опубликовал данные о том, что суммарная стоимость активов, принадлежащих Трампу, сократилась примерно на $1 млрд - до $2,1 млрд - в результате экономического ущерба, нанесенного пандемией. Основным фактором стало сокращение стоимости недвижимости. Еще до вступления на пост президента, что произошло 20 января 2017 года, Трамп передал принадлежавшую ему компанию Trump Organization под управление сыновей - Дональда и Эрика.

С начала пандемии в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В США, по информации Университета Джонса Хопкинса, инфицированы свыше 870 тыс. человек, зафиксирован 50 031 случай летального исхода.