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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 1,44-1,67%

Курс доллара снизился до 74,65 рубля, курс евро - до 80,6 рубля

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российские биржевые индексы завершили неделю снижением. Так, индекс Мосбиржи снизился 1,44%, до 2562,03 пункта, РТС - на 1,67%, до 1081,32 пункта.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск снизился на 0,16%, до 74,65 рубля, курс евро - на 0,03%, до 80,6 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне сократилась на 1,27% - до $21,44 за баррель.

В пятницу российский фондовый рынок продемонстрировал снижение на негативном внешнем фоне.

"Продажам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей. Плюс к этому, давление на наш рынок оказывала динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 1,5%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 консолидировались у уровней закрытия четверга", - пояснил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Помимо влияния внешних биржевых площадок, снижению отечественных индексов может поспособствовать желание инвесторов зафиксировать прибыль перед выходными, так как новостной фон по COVID-19 остается противоречивым, также считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"С одной стороны, ряд стран готовится постепенно снимать жесткие карантинные ограничения, с другой стороны, темпы распространения заболевания остаются высокими, а вакцины по-прежнему нет", - пояснил эксперт.

Богдан Зварич добавил, что, несмотря на восстановление российского рынка в рамках уходящей недели, техническая картина на графике индекса Мосбиржи также продолжает говорить в пользу дальнейшего снижения с ближайшей целью в районе годовых минимумов. Подтверждением данного сценария послужит уход рынка ниже 2400 пунктов, пояснил он.

Аутсайдерами торгов выступили "Лукойл" и "Роснефть", падение которых превысило 3%. Лучше рынка торговались "Полюс" и "Энел Россия", прибавившие 1% и 0,5% соответственно.

Прогноз на понедельник

В понедельник на российском рынке характер торгов будет неоднородным, настроения продолжат формироваться под влиянием вектора движения нефтяных котировок, внешнего фона и новостного потока, связанного с распространением пандемии, полагает Сергей Дейнека.

Из макростатистики понедельника эксперт выделил объем розничных продаж и уровень безработицы в РФ в марте. "Русагро" опубликует операционные результаты за I квартал 2020 года. По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в понедельник сформируется в диапазоне 2530-2630 пунктов, курс рубля к доллару - 74-76 рублей.

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