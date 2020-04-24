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Глава компании AT&T, владеющей CNN, Рэндал Стивенсон уходит в отставку

Новым главным исполнительным директором с 1 июля 2020 года станет Джон Стэнки, который является главным операционным директором

ТАСС, 24 апреля. Главный исполнительный директор крупной американской транснациональной телекоммуникационной компании AT&T Рэндал Стивенсон уходит в отставку. Об этом в пятницу сообщается на сайте компании.

60-летний Стивенсон занимал пост главы компании 13 лет. Он будет исполняющим обязанности председателя совета директоров до января 2021 года, чтобы обеспечить "гладкий переход лидерства".

Новым главным исполнительным директором с 1 июля 2020 года станет Джон Стэнки, который в настоящее время является главным операционным директором. Стэнки присоединился к AT&T в 1985 году, он занимал ряд постов в компании, включая пост главного исполнительного директора компании WarnerMedia, в состав которой входят телекомпании CNN и HBO, а также киностудия Warner Bros. При Стивенсоне WarnerMedia была приобретена AT&T.

Отставку Стивенсона прокомментировал у себя в Twitter президент США Дональд Трамп. "Великолепные новости! Рэндал Стивенсон, глава погрязшей в долгах AT&T, владеющей и управляющей CNN, которая распространяет ложные новости, уходит в отставку или его вынудили уйти в отставку. Все, кто позволяет мусорной "сети" делать и говорить вещи, которые делает и говорит CNN, должны уйти [в отставку] как можно скорее", - отметил Трамп.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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