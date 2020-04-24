Во Франции разрешили открытие текстильных магазинов

ПАРИЖ, 24 апреля. /ТАСС/. Магазины, торгующие тканями, нитками и связанными с шитьем товарами уже с пятницы получили право возобновить работу, чтобы жители страны могли самостоятельно изготовить защитные маски дома. Соответствующее коммюнике правительства было опубликовано в пятницу вечером.

"Правительство своим декретом <...> разрешило открытие магазинов тканей и специализированных товаров, - гласит заявление. Это позволит любому желающему во Франции приобрести базовые материалы, необходимые для изготовления масок или иных средств защиты из ткани в преддверии выхода из самоизоляции".

Госсекретарь при министре экономики и финансов Франции Аньес Панье-Рюнаше, чьи слова приводятся в документе, добавила, что правительство "работает с текстильной отраслью, чтобы в ближайшие дни были распространены памятки, которые позволят каждому использовать материалы и адаптированные формы для изготовления масок, которые обеспечивали бы эффективную защиту".

В опубликованном в пятницу интервью газете Les Echos Панье-Рюнаше также сообщила, что маски для населения будут доступны с 4 мая. По ее сведениям, они могут распространяться через аптеки, табачные киоски или через мэрии. Вице-президент профсоюза табачных киосков Жерар Видаль в свою очередь заявил в эфире телеканала BFM, что маски для тех, кто не может работать удаленно, поступят в продажу в табачные киоски 30 апреля, остальные смогут покупать их с 4 мая. По его словам, цена многоразовой маски составит €5.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил на прошлой неделе, что ношение маски в общественном транспорте может стать обязательным с 11 мая, когда в стране запланировано ослабление связанных с пандемией коронавируса ограничений. Глава правительства добавил, что аналогичное обязательство может распространиться не только на автобус и метро, но и на другие места, "где плотность людей <...> достаточно высокая".

Согласно последним данным Главного управления здравоохранения страны, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции превышает 120 тыс., из них почте 22 тыс. оказались смертельными. Во французских больницах в настоящий момент находятся более 29 тыс. пациентов, у которых диагностирован коронавирус.