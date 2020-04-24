Аппарат Титова составит список ТЦ для включения в перечень системообразующих компаний

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова начал составлять список торговых центров для включения в перечень системообразующих компаний. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.

"Аппарат уполномоченного работает над составлением списка ТЦ, которые можно включить в перечень системообразующих компаний на федеральном и региональном уровнях", - отмечается в сообщении по итогам онлайн-совещания с руководителями крупнейших российских торгово-развлекательных центров.

По словам Титова, которого цитирует пресс-служба, формат ТЦ "максимальным образом способствует соблюдению противоэпидемических норм". По его словам, в больших торговых центрах можно установить единый санитарный регламент для всех арендаторов и контролировать его выполнение.

"Ульяновская область стала пионером в этом деле, там разрешено открывать торговые центры при условии заполнения чек-листов, составленных на основе рекомендаций Роспотребнадзора. Будем советовать всем губернаторам думать в первую очередь именно об открытии ТЦ", - сказал он.

Титов также поддержал озвученные участниками совещания меры поддержки ТЦ в виде предоставления каникул по налогам на имущество и землю, а также включения в государственные программы реструктуризации кредитов и пообещал обсудить их с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, добавили в его пресс-службе.

Ранее правкомиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера России Андрея Белоусова одобрила включение 662 компаний в отраслевые списки системообразующих предприятий. Таким образом, с учетом ранее утвержденных организаций и с учетом решений, принятых на сегодняшнем заседании правкомиссии, перечень системообразующих предприятий на текущий момент включает более 1,1 тыс. организаций.