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Пандемия коронавируса нового типа
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Трамп подписал законопроект о новом пакете экономических мер объемом почти $500 млрд

Из них $75 млрд будет направлено больницам, а 25 млрд на программу тестов для выявления коронавируса
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS / POOL
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS / POOL

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу законопроект об очередном пакете мер объемом почти $500 млрд, направленных на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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"Это замечательно для малого бизнеса и для рабочих", - приводит слова американского лидера на церемонии подписания пресс-пул президента.

Ранее законопроект поддержали обе палаты Конгресса США. Законопроектом предусмотрено выделение свыше $300 млрд на программу льготных кредитов малому бизнесу (Paycheck Protection Program). Полученные таким образом средства столкнувшиеся с финансовыми трудностями компании могут не возвращать при условии, если они будут потрачены на выплату жалованья сотрудникам, процентов по ипотечным кредитам, а также оплату аренды и коммунальных услуг. Ранее Конгресс уже выделял на эту программу $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны.

Кроме того, законопроект предусматривает выделение еще 60 млрд в рамках другой программы помощи малому бизнесу. Также предполагается направить 75 млрд больницам и 25 млрд - на программу тестов для выявления коронавируса.

Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили американской администрации $8,3 млрд для сдерживания пандемии.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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