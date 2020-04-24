Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия могут продолжить сокращать добычу нефти

Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы готовы допустить премиальные такси к работе во время пандемии

Чтобы вернуться к работе, компаниям необходимо передавать в навигационную систему Москвы данные о водителях и маршрутах поездок, а также предоставлять данные о проведении санитарных мероприятий

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