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Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия могут продолжить сокращать добычу нефти

Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия могут в дальнейшем продолжить сокращать добычу нефти - Reuters.

Теги
РоссияСаудовская АравияТрамп, Дональд
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