Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия могут в дальнейшем продолжить сокращать добычу нефти - Reuters.
Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия могут продолжить сокращать добычу нефти
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Москвы готовы допустить премиальные такси к работе во время пандемии
Чтобы вернуться к работе, компаниям необходимо передавать в навигационную систему Москвы данные о водителях и маршрутах поездок, а также предоставлять данные о проведении санитарных мероприятий
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