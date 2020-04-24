Власти Москвы готовы допустить премиальные такси к работе во время пандемии

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы разработали условия для возвращения к работе в период режима изоляции премиальных и люксовых такси. Как сообщил ТАСС заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, они схожи с теми, что предъявляются к такси эконом-класса, которые обязаны передавать в навигационную систему Москвы данные о водителях и маршрутах поездок.

"Совместно с отраслевыми подразделениями мы стараемся оказать поддержку всем видам бизнеса, которые вынуждены приостанавливать или ограничивать свою работу из-за коронавируса. В том числе по итогам прошедшего заседания экономического штаба мы обсудили с коллегами из транспортного комплекса механизмы допуска к работе премиальных такси и сервисов личных водителей. Такие требования адаптированы к перевозчикам и не касаются цвета автомобиля, они уже подготовлены, при условии их выполнения эти сервисы смогут вернуться к работе", - сказал заммэра.

По словам Ефимова, это "такие же требования, какие предъявляются к официальным такси и которые особенно важны в условиях сегодняшнего дня". В первую очередь они направлены на повышение безопасности перевозок, отметил он.

Чтобы вернуться к работе, компаниям предстоит выполнить три условия, пояснил ТАСС замруководителя департамента транспорта Дмитрий Пронин. "Передавать в Единую региональную навигационно-информационную систему города Москвы (ГИС ЕРНИС) треки со всех своих автомобилей в режиме онлайн; передавать данные о тех, кто управляет транспортным средством; предоставлять еженедельно в Управление Роспотребнадзора по городу Москве и департамент транспорта данные о проведении санитарных мероприятий в рамках существующих решений по борьбе с коронавирусом. Если эти требования будут выполнены, компании могут вернуться к работе", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что столичные власти неоднократно с 2018 года предлагали представителям сервисов премиальных и люксовых перевозок выполнять простые требования по взаимодействию с департаментом и правоохранительными органами, "но ни разу не получили их согласия, хотя их ежедневно выполняют десятки тысяч профессиональных таксистов Москвы и Московской области".

О работе такси в столице

Ранее генеральный директор сервиса заказа премиальных автомобилей с водителем Wheely Антон Чиркунов направил в адрес мэра Москвы Сергея Собянина письмо с просьбой пересмотреть пункт указа от 10 апреля 2020 года, который временно запрещает работу сервисов перевозки пассажиров по заказу, если у них нет лицензии легкового такси.

Схема работы премиального сегмента такси отличается от эконом-класса, который работает на основании лицензии на перевозку пассажиров и багажа легковым автомобилем. В частности, разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров, необходимое по новому указу, выдается только водителям желтых и белых автомобилей такси. Черные такси бизнес-класса, а также минивэны работают по договорам фрахтования, и новые предписания не учитывают этот класс таксоперевозок, пояснял ТАСС генеральный директор Gett в России Анатолий Сморгонский.