{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Неделя торгов на Миланской бирже завершилась падением основного индекса

Индекс FTSE MIB опустился на 0,89%

РИМ, 24 апреля. /ТАСС/. Торги на Миланской бирже завершились в пятницу снижением основного индекса FTSE MIB после довольно успешной недели. Как указывается на сайте фондовой площадки, FTSE MIB опустился на 0,89% до 16 858 пунктов.

При этом уже утром на Миланской бирже после нескольких дней в положительном поле наметился спад. На момент открытия FTSE MIB опустился более чем на 2% до 16 640 пунктов. Как указывают эксперты, такая динамика, характерная и для других европейских площадок, стала реакцией на итоги состоявшейся в четверг видеоконференции лидеров ЕС, которые отложили, по сути, решение о мерах по восстановлению европейской экономики.

Большая волатильность характерна для спреда (разница стоимости ценных бумаг Италии и Германии и процент за обслуживание внешней государственной задолженности), который, поднявшись в течение дня до 240 пунктов, остановился на отметке 231 пункт на момент закрытия биржи. Повышение спреда негативно сказывается на котировках в банковском секторе, отмечает агентство ANSA.

Теги
Италия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Москвы готовы допустить премиальные такси к работе во время пандемии
Чтобы вернуться к работе, компаниям необходимо передавать в навигационную систему Москвы данные о водителях и маршрутах поездок, а также предоставлять данные о проведении санитарных мероприятий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС