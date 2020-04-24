Неделя торгов на Миланской бирже завершилась падением основного индекса

РИМ, 24 апреля. /ТАСС/. Торги на Миланской бирже завершились в пятницу снижением основного индекса FTSE MIB после довольно успешной недели. Как указывается на сайте фондовой площадки, FTSE MIB опустился на 0,89% до 16 858 пунктов.

При этом уже утром на Миланской бирже после нескольких дней в положительном поле наметился спад. На момент открытия FTSE MIB опустился более чем на 2% до 16 640 пунктов. Как указывают эксперты, такая динамика, характерная и для других европейских площадок, стала реакцией на итоги состоявшейся в четверг видеоконференции лидеров ЕС, которые отложили, по сути, решение о мерах по восстановлению европейской экономики.

Большая волатильность характерна для спреда (разница стоимости ценных бумаг Италии и Германии и процент за обслуживание внешней государственной задолженности), который, поднявшись в течение дня до 240 пунктов, остановился на отметке 231 пункт на момент закрытия биржи. Повышение спреда негативно сказывается на котировках в банковском секторе, отмечает агентство ANSA.