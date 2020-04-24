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Титов: Генпрокуратура должна усилить контроль по выплатам за исполненные госконтракты

Бизнес-омбудсмен намерен обратиться с соответствующей инициативой к президенту России Владимиру Путину

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поручить Генпрокуратуре усилить контроль за выплатами по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

"В ближайшее время буду просить Путина заново дать Генеральной прокуратуре поручение усилить контроль за выплатами по исполненным государственным и муниципальным контрактам. Долгов перед бизнесом накоплено на десятки миллиардов, отдав их, государство окажет самую что ни на есть действенную помощь. Президент уже давал такое поручение в 2015 году, и несколько лет Генпрокуратура показывала хорошие результаты по ликвидации задолженности. Более того, прокуроры сегодня, пожалуй, едва ли не единственные, кого чиновники могут бояться", - написал Титов на своей странице в Facebook.

Ранее на пресс-конференции в режиме онлайн в ТАСС Титов сообщил, что с начала 2020 года федеральный уполномоченный и региональные бизнес-омбудсмены получили более 200 обращений предпринимателей о неисполнении обязательств по оплате контрактов государственными и муниципальными заказчиками, заказчиками с госучастием. Их общая сумма составляет 485,4 млн рублей, сообщил он.

Титов ранее направил президенту РФ Владимиру Путину предложения по комплексу антикризисных мер в условиях распространения коронавируса. В их число вошли инициативы, касающиеся системы государственных и муниципальных закупок.

В частности, бизнес-омбудсмен предложил провести оплату уже выполненных работ по госконтрактам, ввести по контрактам с малыми и средними предпринимателями (МСП) авансирование на уровне 30% суммы договора, временно запретить расширение Единого реестра недобросовестных поставщиков, а также снизить для МСП размер обеспечительного взноса при подаче заявки на участие в торгах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТитов, Борис Юрьевич
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