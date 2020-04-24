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Пандемия коронавируса нового типа

Всемирный банк прогнозирует резкий экономический спад в развивающихся странах

Специалисты организации считают, что объем производства в этих странах сократится примерно на 2%, это будет первым спадом в экономиках развивающихся стран с 1960 года

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Развивающиеся страны могут столкнуться в текущем году с более резким экономическим спадом, чем ожидается, если уровень потребления и инвестиций быстро не восстановится после пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Всемирного банка (ВБ).

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"Мировая экономика в 2020 году столкнется с глубоким экономическим спадом, а объем производства в развивающихся странах сократится примерно на 2%, - считают специалисты организации. - Это будет не только первым спадом в этих экономиках с 1960 года, но также укажет на удивительно слабые показатели экономического роста по сравнению со средним ростом в 4,6% за последние 60 лет".

При этом в ВБ подчеркивают, что "показатели экономического роста могут оказаться значительно хуже". "Даже если проводимые на протяжении трех месяцев меры по смягчению последствий [распространения заболевания] окажутся эффективными с точки зрения прекращения пандемии, инвесторы и домохозяйства могут продолжать оставаться осторожными, или же не удастся восстановить местные или мировые цепочки поставок. Домохозяйства могут ограничить уровень потребления, а предприятия - отложить инвестиции до тех пор, пока они не будут уверены в устойчивом восстановлении. Международные поездки могут возобновиться с перебоями", - допускают аналитики.

Согласно данному варианту, "удар по глобальному производству будет сильнее - и развивающиеся страны в конечном счете столкнутся с более глубоким экономическим спадом, который может привести сокращению их производства почти на 3%".

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.

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Пандемия коронавируса нового типа
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