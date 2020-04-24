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Затраты "АвтоВАЗа" составляют около 2 млрд рублей в неделю

Президент компании Ив Каракатзанис подчеркнул, что на фоне кризиса продажи сейчас находятся почти на нуле

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Продажи "АвтоВАЗа" на фоне кризиса сейчас находятся почти на нуле, при этом затраты составляют около 2 млрд рублей в неделю. Об этом сообщил президент компании Ив Каракатзанис во время заседания по развитию автопрома с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сейчас продажи почти на нуле. Затраты у нас составляют порядка 2 млрд рублей в неделю. И даже когда конвейер снова заработает, с оборотными средствами будут огромные проблемы на несколько месяцев. Нам не хватит оборотных средств, чтобы поддерживать смежников, чтобы выполнять обязательства перед собственными сотрудниками. В частности, нам предстоит 15 мая оплата утилизационного сбора в размере 20 млрд рублей", - сказал Каракатзанис, слова которого приводятся в стенограмме, опубликованной на сайте Кремля.

Также в ходе совещания глава "АвтоВАЗа" попросил Путина поручить губернаторам разрешить работу дилерам и центрам техобслуживания.

По словам Каракатзаниса, наиболее эффективными мерами поддержки для автомобилестроителей сейчас будет увеличение финансирования программ льготного кредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" на 2020 год, а также продление их действия.

Как и другие участники совещания, в том числе "Группа ГАЗ", "КамАЗ" и Sollers, Каракатзанис отметил необходимость госзакупок для поддержки рынка.

"Также просим перенести влево по временной школе госзакупки автомобильной техники с 2021-2022 годов на этот год, а также разрешить использование средств, выделенных на национальные проекты 2021-2024 годов (госзакупки), на этот год - на 2020 год, - сказал он. - Также ввести программу субсидирования для обновления автопарка с тем, чтобы можно было сдавать машины в трейд-ин и получать скидку. В эту программу можно было бы включить автопарк старше шести лет".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКаракатзанис, Ив
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