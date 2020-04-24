Трутнев поручил регионам ДФО оптимизировать бюджетные расходы из-за пандемии

ТАСС, 24 апреля. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил главам субъектов макрорегиона оптимизировать расходы региональных бюджетов из-за ситуации с пандемией, в том числе сократив неэффективных чиновников. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы аппарата полпреда.

Некоторые регионы России уже скорректировали бюджеты на 2020 год с учетом борьбы с коронавирусной инфекцией.

"В рамках совещания вице-премьер дал поручение главам дальневосточных регионов принять меры по оптимизации расходов регионального бюджета в связи со складывающейся экономической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции в РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оптимизация должна коснуться региональных чиновников, которые работают неэффективно. Разработать принцип, в соответствии с которым будут сокращаться расходы, должно Минвостокразвития РФ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.