{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Трутнев поручил регионам ДФО оптимизировать бюджетные расходы из-за пандемии

Некоторые регионы России уже скорректировали бюджеты

ТАСС, 24 апреля. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил главам субъектов макрорегиона оптимизировать расходы региональных бюджетов из-за ситуации с пандемией, в том числе сократив неэффективных чиновников. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы аппарата полпреда.

Некоторые регионы России уже скорректировали бюджеты на 2020 год с учетом борьбы с коронавирусной инфекцией.

"В рамках совещания вице-премьер дал поручение главам дальневосточных регионов принять меры по оптимизации расходов регионального бюджета в связи со складывающейся экономической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции в РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оптимизация должна коснуться региональных чиновников, которые работают неэффективно. Разработать принцип, в соответствии с которым будут сокращаться расходы, должно Минвостокразвития РФ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Риелторы сообщили о приостановке рефинансирования ипотеки в Москве
Такие сделки нельзя проводить в электронном виде, отметил директор по развитию группы компаний "Бест-недвижимость" Константин Барсуков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС