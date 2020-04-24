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В Адыгее установили минимальные налоговые ставки, чтобы поддержать малый бизнес

Размер ставки может зависеть от категорий налогоплательщиков

МАЙКОП, 24 апреля. /ТАСС/. Депутаты парламента Адыгеи приняли в пятницу региональный закон, направленный на оказание поддержки малому и среднему предпринимательству (МСП) и стимулирование деятельности отдельных категорий налогоплательщиков. Этой антикризисной мерой устанавливаются минимальные налоговые ставки для некоторых категорий бизнесменов, сообщает пресс-служба парламента республики.

"Ставка налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения "доходы", может быть установлена законом субъекта РФ в пределах от 1 до 6%, размер ставки может зависеть от категорий налогоплательщиков. В Адыгее депутаты установили минимальную ставку в размере 1%. Ставка налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения "доходы минус расходы", может быть установлена законом субъекта РФ в пределах от 5 до 15 % в зависимости от категорий налогоплательщиков. В республике она утверждена на уровне 5%", - говорится в сообщении.

Для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу указанного закона и ведущих бизнес в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания, законом предусмотрена нулевая налоговая ставка по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

"Нам необходимо минимизировать производственные потери, сохранить предприятия и рабочие места. Предлагаемые изменения позволят существенно поддержать малый и средний бизнес, несущий потери в связи с приостановлением деятельности, сохранить устойчивость предприятий. Это даст возможность предпринимателям продолжать работу и значительно снизить негативные эффекты от пандемии коронавируса", - цитирует пресс-служба заместителя председателя парламента региона Аскера Савва.

Пятидесятое внеочередное заседание республиканского парламента, которое провел Савв, в связи с режимом самоизоляции прошло в формате видеоконференции.

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РоссияАдыгея
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